Un inedito Caravaggio nel Cantiere poetico

Come una "scandalosa misericordia". Domani al Teatro Il Lavatoio di Santarcangelo ecco un inedito Caravaggio, scritto da Francesco Niccolini, drammaturgo aretino, che dopo un’attenta ricerca ha portato sul palco la vita e gli eccessi di uno dei pittori più discussi del Rinascimento. Caravaggio. Di chiaro e di oscuro (questo il titolo dell’opera) è un monologo (quasi riparatore) sulla figura del pittore maledetto. Lo spettacolo, presentato in anteprima nazionale (ore 21,30), è interpretato da Luigi D’Elia, con la regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi, e mira a trasportare teatralmente – appunto – i chiari scuri delle tele più drammatiche della pittura italiana sul palco. E c’è una concomitanza speciale, perché lo spettacolo di Vetrano e Randisi sarà proposto nell’ambito della nona edizione di ‘Cantiere Poetico per Santarcangelo’. La manifestazione culturale in corso da ieri nelle varie location della borgata clementina, proseguirà anche oggi con la presentazione del volume Accademia della follia. Un viaggio lungo trent’anni nelle sale della biblioteca Baldini, e continuerà, fino a tutto domani, con il finale per Ida Travi e la sua Monodia della voce grembiule. La serie poetica dei Tolki, i parlanti (sempre alla biblioteca Baldini ore 18). Tornando allo spettacolo di domani, Niccolini ha riflettuto su una scenografia caratterizzata dal "tormento ardente e febbrile". Un binomio, insomma, costituito da "talento e distruzione" con cui Niccolini restituisce (nuovamente) al teatro il Caravaggio che fugge dalle convezioni assecondando l’impeto.

L’invito di Niccolini, poi, porta lo spettatore in un viaggio a ritroso in quella memoria che ricorda il pittore aggiungendo nuovi particolari e al contempo rimuove tutto, restituendo giustizia al Caravaggio. Niccolini, insomma, trae linfa guardando alla tragica vita del pittore attraverso i suoi quadri. Parla della peste che Caravaggio vive da bambino perdendo il padre e il nonno. Poi "la fame e la povertà, il successo e le risse. Gli agguati in strada, le denunce e un omicidio. E le tele nell’atelier, opere spesso rifiutate dai committenti, perché spropositate per lascivia e poco decoro". I corpi di Caravaggio poi "provocatori e sensuali". E provocante è la mano del pittore, dice Niccolini. Sempre Caravaggio, dipinge "calcagni neri, unghie sporche, pochissima luce e tanta meraviglia selvaggia". Arte pittorica che diventa ancora una volta fonte d’ispirazione per il teatro.

Andrea G. Cammarata