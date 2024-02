Un inno ai ragazzi che fecero l’Italia

Il Cinepalace di Riccione ospita questa sera alle 21 Angelo Antonucci, regista di Goffredo e l’Italia chiamò, nel cast Maria Grazia Cucinotta, Stefania Sandrelli e Vincent Riotta. L’evento è un’anteprima per l’Emilia-Romagna, ne seguirà un altro domani al cinema Astra di Bellaria.

Com’è nata l’idea del film?

"E’ nata in parte tra i banchi della scuola. Come docente di Italiano e Storia, mi sono reso conto che la figura dell’autore del nostro inno nazionale nei libri di storia è limitata a poche righe. Cosa strana, considerato che questo ragazzo è morto a 21 anni, lottando per la Patria. Un altro spunto me l’ha dato la vittoria dell’Italia ai Campionati Europei. Ho visto tantissimi giovani sventolare in maniera libera, festosa ed entusiasta il tricolore. Mi sono chiesto se quei tifosi sapevano cosa ci fosse dietro a questa bandiera e se conoscessero giovani come Manara, i fratelli Bandiera e Mameli, che hanno dato la vita, affinché fossimo liberi dagli austriaci e dai francesi. Il film ha ha vinto oltre quaranta premi tra i festival italiani e quelli internazionali, dalla Russia alla Polonia, fino ai paesi asiatici".

La storia parte da Mameli bambino?

"Da quando aveva di 5/6 anni fino ad arrivare alla tragica morte avvenuta per una cancrena conseguente al ferimento di una gamba, durante la battaglia al Gianicolo contro i francesi nel 1849. Dopo un mese di agonia, ripercorre tutta la sua vicenda con una puntuale e molto precisa ricostruzione storica dei fatti".

Il cast come si è formato?

"Ho avuto la fortuna di dirigere un bravissimo esordiente come Manuele Macone, che interpreta il ruolo di Mameli. Il film della Futuro Productions -Elite Group International, con soggetto e sceneggiatura mia e di Ekaterina Khudenkikh, conta oltre sessanta piccoli ruoli e duecentocinquanta comparse. Il lavoro, frutto di un attento studio dei testi storici, alcuni molto ricercati e rari, è stato finanziato dal Ministero e dalla Regione Liguria". Ha diretto altre opere storiche, cos’altro prepara?

"Ho diretto il film su Masaniello e docufilm su personaggi come i fratelli Bandiera ed Elvira Notari, prima regista italiana. Come produzione, ad aprile usciremo con ‘Tobia e i colori del mondo’, storia del rapporto tra bambino e nonno alla ricerca di un tesoro alla fine di un arcobaleno. Ci sono poi altri due lavori in produzione e un film tratto da un’opera classica".

Nives Concolino