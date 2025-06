Un investimento di 500mila euro per ristrutturare il Palasport di Igea

Un intervento da 500mila euro per rilanciare il Palasport di Bellaria Igea Marina. Gli obiettivi sono chiari e passano dal miglioramento dell’efficienza energetica ad una maggiore sicurezza e accessibilità. Il progetto, tra i cinque finanziati in provincia di Rimini dalla Regione, riceverà 350mila euro di fondi regionali mentre 150euro saranno a carico del Comune. Saranno previsti "la sostituzione degli infissi, il tamponamento di alcune finestre, l’installazione della linea vita sul tetto e la sostituzione dei maniglioni antipanico in tutte le uscite". Mentre lato inclusione, l’amministrazione fa sapere che "verranno abbattute le barriere architettoniche, riattivati i servizi igienici per disabili e ampliati gli ingressi".

a.d.t.