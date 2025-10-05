Un istrice a passeggio sotto l’Arco

C’è chi all’Arco d’Augusto va a farsi un selfie, e chi invece ci ha trovato… un istrice. Sì, proprio così: venerdì sera, nel cuore del centro storico, un automobilista di passaggio ha immortalato in video il curioso abitante notturno che si aggirava tranquillo tra le aiuole del monumento più famoso della città. Il filmato è finito su TikTok ed è diventato virale nel giro di poche ore, con centinaia di commenti tra incredulità e ironia.

Un episodio che fa sorridere, ma che accende i riflettori su un tema più serio: la convivenza tra città e fauna selvatica. Il Cras (Centro recupero animali selvatici) ha diffuso i numeri della sua attività: da gennaio a settembre sono stati recuperati 4.700 animali selvatici, 400 in più rispetto al 2024, con una media di 20 ingressi al giorno. Un flusso costante che testimonia da un lato l’aumento delle criticità ambientali, dall’altro una crescente sensibilità dei cittadini. Non sempre, infatti, le segnalazioni si trasformano in recuperi: oltre 7mila contatti annuali al centro riguardano dubbi, richieste di consigli o semplici avvistamenti. "La parte di consulenza – spiegano i volontari – è fondamentale per evitare soccorsi inutili o addirittura dannosi, come capita con i cuccioli che molti pensano abbandonati ma che in realtà non lo sono". Guardando le statistiche, si scopre che in cima alla lista ci sono colombacci, piccioni, merli e rondoni, ma non mancano i mammiferi: da inizio anno sono transitati per il centro 33 caprioli, 18 istrici, 8 volpi e 2 cervi. Numeri che raccontano una presenza sempre più marcata di fauna selvatica anche in contesti urbani.

"In pochi anni siamo passati da 800 a quasi 5mila animali gestiti – sottolinea l’assessora Francesca Mattei –. Il Cras non è più solo un punto di soccorso, ma un presidio educativo, un luogo di sensibilizzazione e informazione. La giornata mondiale degli animali ci ricorda che la tutela della biodiversità è un impegno quotidiano, che coinvolge istituzioni, volontari e tutta la comunità".

Intanto, a Rimini, c’è un istrice che continua a farsi i giri notturni tra l’Arco e il parco, come fosse un cittadino qualsiasi. Lui non lo sa, ma è diventato una stella del web.