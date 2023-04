Un laboratorio per far conoscere agli studenti il mondo del cinema

Da sempre il cinema è uno strumento di indagine e scoperta. Con le sue moderne declinazioni su piattaforma digitale e differenti modalità di fruizione, possiede un forte potere comunicativo. La conoscenza acquisita attraverso questa esperienza si sedimenta in profondità in chi la vive, lasciandone una memoria profonda. Da una lunga esperienza nel settore del cinema, del teatro e della didattica, nasce il progetto ‘Accademia delle arti’ che ha realizzato per alcune scuole elementari e medie, di Rimini e di Forlì, con 12 appuntamenti, un percorso di avvicinamento al linguaggio cinematografico e che ha suscitato grande interesse tra gli scolari. Il laboratorio-progetto è partito con una breve e animata alfabetizzazione sulla storia del cinema condotta da insegnanti formatori e una visita al Museo Fellini, dopo un’introduzione di Davide Bagnaresi e Rosita Copioli. Il direttore creativo e regista Otello Cenci ha curato progetti speciali con il coinvolgimento di oltre 10mila studenti. La provocazione portante del progetto è tratta dal cinema di Federico Fellini, attraverso la visione de La Strada che svela con poesia, crudezza e semplicità il bisogno di ciascuno di essere amato e i comportamenti differenti dei personaggi. Il laboratorio ha condotto i bambini alla realizzazione di un brevissimo corto (23 minuti ciascuna classe), basato su un episodio personale scelto da ciascuna classe e da loro stessi interpretato. In occasione del Festival ‘La settima arte’ (28 aprile) al cinema Fulgor si proietterà il backstage dei lavori e ci saranno alcune testimonianze di docenti e bambini coinvolti. Poi il pomeriggio del 26 maggio, al cinema Fulgor, saranno presentati i corti realizzati dalle sei classi di quinta elementare di Rimini, della durata di circa 20 minuti ciascuno.

Rosalba Corti