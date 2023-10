Un letto da 3mila euro per curare i bambini

Un letto attrezzato speciale per la cura dei bambini, del valore di tremila euro, è stato donato al centro di riabilitazione Luce sul Mare dal Lions Club Rubicone. Un gesto importante quello del sodalizio presieduto da Fiorenzo Fantini, che insiem al socio e responsabile del progetto, Flavio Ferrati, ha portato a compimento l’iniziativa benefica.

Il presidente di Luce sul Mare, Silvia Carabini, "ringrazia sentitamente tutto il Lions Club Rubicone. Con questa ed altre iniziative in programma, supporta concretamente il percorso di crescita del nostro reparto ’G.A. Pegli’ dedicato ai più piccoli in situazione di grande fragilità. La condivisione con il Lions dell’impegno nel raggiungimento di un obiettivo, genera una forza che va al di là dell’obiettivo stesso, dando vita e circolarità, ad una comunità virtuosa".

Il reparto G.A. Pegli, all’interno di Luce sul Mare, accoglie minori che, in conseguenza di gravi patologie, presentano condizioni di totale dipendenza e notevole complessità clinica, impossibilitati a partecipare ai percorsi di integrazione scolastica e nei servizi territoriali necessitando di continua e importante assistenza nell’arco delle 24 ore.

Il reparto è struttura intermedia nell’ambito delle cure palliative permettendo la continuità assistenziale del bambino oltre al necessario supporto alle famiglie; questo avviene anche attraverso ricoveri temporanei, definiti di ’sollievo’, attraverso un’assistenza integrata con il territorio, in virtù di un accordo con la Ausl Romagna".

L’attività svolta si realizza attraverso una "presa in carico totale di corpo, mente e spirito del bambino, comprendente il supporto alla famiglia", aggiunge Carabini. In Regione Emilia Romagna, sono circa 600 i bambini che potrebbero aver necessità di questa tipologia di ricovero, di cui circa 135 in Ausl Romagna, 45 dei quali nel distretto di Rimini.