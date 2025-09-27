Un liceo per la Masina. Prima donna in città

Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Marche, l’ultimo confronto
CronacaUn liceo per la Masina. Prima donna in città
27 set 2025
REDAZIONE RIMINI
Il Linguistico ed Economico Sociale di Viserba porta il nome di una figura simbolo del cinema, scelta come segno concreto di valorizzazione femminile.

Rimini si è accorta che le donne esistono, che hanno lasciato un segno, e che forse è giusto ricordarle anche fuori dal calendario dell’8 marzo. E così il Liceo Linguistico ed Economico Sociale di Viserba diventa finalmente la prima scuola superiore riminese intitolata a una donna. E che donna: Giulietta Masina. Non un nome "facile", non un’eroina di cartapesta, non un’astronauta che le ragazzine dovrebbero imitare con studi scientifici. Ma un’attrice: fragile e immensa, ironica e malinconica, con quella grazia da clown poetico che nel cinema italiano resta senza eredi. La cerimonia è stata solenne e tenera allo stesso tempo. La dirigente Roberta Fantinato ha accolto autorità, studenti, genitori. La vicesindaca Chiara Bellini ha ricordato che la parità passa anche dai simboli: ed è vero, perché i simboli educano quanto i libri di testo. E poi c’era lei, Francesca Fabbri Fellini, nipote della Masina, che ha portato con emozione un ricordo familiare della "zia Giulietta". Il mito si riconosce nei dettagli intimi: una voce, un gesto, la dolcezza che non ha mai bisogno di proclami.

La scelta del nome non è calata dall’alto, ma è frutto di un referendum tra docenti e famiglie. Con un punto fermo: la scuola doveva avere un nome femminile. Sembra un dettaglio, ma è un gesto rivoluzionario in una città dove ogni istituto superiore porta la memoria di uomini illustri. Intitolare un liceo a Giulietta Masina non è solo un tributo al cinema, ma un messaggio: l’intelligenza femminile non va confinata nell’ombra o nelle dediche di qualche strada secondaria. Si è scelta un’immagine potente: Gelsomina, la creatura de La strada, che si arrampica su un palo della luce. Così viene raccontata la Masina a questi studenti: una donna che con ostinazione sale in alto, non per potere ma per illuminare, come ha detto la vicesindaca Bellini. Ed è questo che serve oggi, in una scuola che vuole formare cittadini del mondo. Perché Masina è stata molto più della "moglie di Fellini": ha incarnato un’idea di arte che era insieme dignità e fragilità, dolore e speranza. Non vinse solo premi, ma seppe diventare simbolo di un’Italia che parlava al mondo attraverso il cinema.

Che Rimini abbia deciso di legare il futuro di centinaia di adolescenti a un nome come il suo è un atto che fa bene. Perché dietro ogni aula, ogni compito, ogni fatica scolastica, ci sarà un’eco di Giulietta Masina: quella che piangeva e sorrideva nello stesso istante, che dava dignità ai perdenti, che trasformava la femminilità in poesia. E forse qualche ragazza, guardando quella targa appena scoperta, capirà che anche lei può arrampicarsi su un palo della luce, senza paura di cadere.

