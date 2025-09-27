Un liceo per la Masina. Prima donna in città

Rimini si è accorta che le donne esistono, che hanno lasciato un segno, e che forse è giusto ricordarle anche fuori dal calendario dell’8 marzo. E così il Liceo Linguistico ed Economico Sociale di Viserba diventa finalmente la prima scuola superiore riminese intitolata a una donna. E che donna: Giulietta Masina. Non un nome "facile", non un’eroina di cartapesta, non un’astronauta che le ragazzine dovrebbero imitare con studi scientifici. Ma un’attrice: fragile e immensa, ironica e malinconica, con quella grazia da clown poetico che nel cinema italiano resta senza eredi. La cerimonia è stata solenne e tenera allo stesso tempo. La dirigente Roberta Fantinato ha accolto autorità, studenti, genitori. La vicesindaca Chiara Bellini ha ricordato che la parità passa anche dai simboli: ed è vero, perché i simboli educano quanto i libri di testo. E poi c’era lei, Francesca Fabbri Fellini, nipote della Masina, che ha portato con emozione un ricordo familiare della "zia Giulietta". Il mito si riconosce nei dettagli intimi: una voce, un gesto, la dolcezza che non ha mai bisogno di proclami.

La scelta del nome non è calata dall’alto, ma è frutto di un referendum tra docenti e famiglie. Con un punto fermo: la scuola doveva avere un nome femminile. Sembra un dettaglio, ma è un gesto rivoluzionario in una città dove ogni istituto superiore porta la memoria di uomini illustri. Intitolare un liceo a Giulietta Masina non è solo un tributo al cinema, ma un messaggio: l’intelligenza femminile non va confinata nell’ombra o nelle dediche di qualche strada secondaria. Si è scelta un’immagine potente: Gelsomina, la creatura de La strada, che si arrampica su un palo della luce. Così viene raccontata la Masina a questi studenti: una donna che con ostinazione sale in alto, non per potere ma per illuminare, come ha detto la vicesindaca Bellini. Ed è questo che serve oggi, in una scuola che vuole formare cittadini del mondo. Perché Masina è stata molto più della "moglie di Fellini": ha incarnato un’idea di arte che era insieme dignità e fragilità, dolore e speranza. Non vinse solo premi, ma seppe diventare simbolo di un’Italia che parlava al mondo attraverso il cinema.

Che Rimini abbia deciso di legare il futuro di centinaia di adolescenti a un nome come il suo è un atto che fa bene. Perché dietro ogni aula, ogni compito, ogni fatica scolastica, ci sarà un’eco di Giulietta Masina: quella che piangeva e sorrideva nello stesso istante, che dava dignità ai perdenti, che trasformava la femminilità in poesia. E forse qualche ragazza, guardando quella targa appena scoperta, capirà che anche lei può arrampicarsi su un palo della luce, senza paura di cadere.