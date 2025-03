Un lungo ponte con concerti ed eventi

Concerti e spettacoli per i tre giorni della ’Pasqua diffusa’, con Bellaria Igea Marina che si prepara anche a un lungo ponte - fino al 25 aprile e 1° maggio, e punta un ’pienone’ fuori stagione per la ripartenza dell’attività turistica. "Bellaria Igea Marina apre le porte alla bella stagione con gli eventi di Pasqua, un calendario diffuso che celebra l’accoglienza e la vivacità della nostra città", spiega l’assessore al Turismo Milena Casali. "Un’attenzione speciale è dedicata ai più piccoli, con spettacoli e animazione, mentre la buona musica accompagnerà il pubblico di tutte le età, per momenti di festa e condivisione".

Quest’anno la Pasqua diffusa, a cura di Comune e Verdeblu, prevede anche appuntamenti per i più piccoli. Si parte sabato 19 aprile con l’animazione per bambini ’Combriccola dei Lillipuziani’ in piazza Alda Merini e poi in piazza Don Minzoni. In serata il palco di viale Ennio ospiterà l’Hit Parade Party con Radio Bruno. Domenica alle 21 si accenderanno i riflettori sui sei palchi dislocati lungo il viale pedonale Paolo Guidi, alias Isola dei Platani, in un percorso musicale che collegherà tra loro diversi spettacoli e live show di vario genere: dagli Ospiti Speciali Morgan, presso il palco di Piazza Don Minzoni ed Edoardo Vianello in piazza Matteotti; i ‘Video Party con dj Lopez’ sul Palco all’altezza di via Lamone; ‘Jovanotte’ al Palco angolo via Dante; ‘Passione a 90’, palco altezza via Mar Tirreno, e ‘Bimbobell’ al palco Piazzetta Fellini.

Il giorno di Pasquetta, lunedì 21 aprile, la festa continua con gli appuntamenti family dedicati ai bambini insieme al mago e giocoliere, ‘BennyBoy The Magician’0 alle 15,30 in piazza Alda Merini e alle 17 in piazza Don Minzoni. Tutti gli eventi sono gratuiti e consultabili, con il programma completo ed aggiornato, sul sito ufficiale www.bellariaigeamarina.org e sui canali social.

"Sarà una Pasqua con un ponte lungo – conclude il sindaco Giorgetti – quella di Bellaria Igea Marina fino al primo maggio. Può diventare un periodo molto bello e interessante da trascorrere nella nostra città. Cerchiamo dunque di garantire belle iniziative, come la Pasqua diffusa, per i nostri residenti ma anche per tutti i turisti. Il mio invito dunque è quello di vivere la città, i suoi eventi e manifestazioni ed anche di sostenere il commercio, ristorazione ed i pubblici servizi di Bellaria Igea Marina".