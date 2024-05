Un lungo ponte dedicato allo sport

Il Polo Est Village annuncia il programma per il ponte del 2 giugno. E segnala l’inedita collaborazione con Rimini Wellness Off. "Il Polo Est Village – spiega il direttore Massimo Ceccarelli – sarà presente con uno stand di promozione. I turisti che soggiorneranno a Bellaria Igea Marina avranno l’opportunità di partecipare a vari eventi". Giovedì Wellness Dancing Night: dalle 20.30 corso di ballo latino americano gratuito. Venerdì uscita in Sup Paddle al tramonto, in collaborazione con Romagna Paddle Sup. Sabato camminata all’alba, dalle 6, in collaborazione con Mareterra Bike Team e Gli Amici del Panda.