Un lungo viaggio in cargo bike per dare voce alle malattie rare

Un viaggio in cargo bike per dare voce alle malattie rare. Lo farà Simone Tura col suo piccolo Davide, bimbo riccionese di circa 6 anni, affetto da una malattia genetica rara, la Kif5. Scortati da mamma Antonella, alla guida di un camper, e dalla piccola Amelia, padre e figlio in giugno, costeggiando l’Adriatico, da Riccione in due settimane giungeranno a Santa Maria di Leuca, dando corpo al progetto di sensibilizzazione ‘Dade alla ricerca del Delfino Magico’. L’iniziativa, con il patrocinio del Comune di Riccione, oggi alle 20,40, sarà presentata su Icaro Tv durante il programma ‘Tutta salute’, ideato e condotto da Lucia Renati, in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare. Quest’avventura infatti, intende prendere posizione contro l’indifferenza rispetto alle patologie infantili rare, se non rarissime, come quella di Davide, al momento escluse dai circuiti di ricerca medica, con grande disagio anche delle famiglie che, abbandonate da tutti, sono costrette a combattere da sole contro immense difficoltà.

Da qui l’invito a fare rete unendosi, tappa dopo tappa, a Davide e Simone nel percorso solidale. Proprio per facilitare le relazioni e coinvolgere quanti desiderano seguire questa storia, o condividerla con un like, ogni tappa verrà documentata attraverso video e podcast pubblicati sui social, in particolare su YouTube (Dade alla ricerca del Delfino Magico) e Instagram (@dadeeildelfinomagico). Simone Tura, promotore del progetto, sottolinea: "Io e Antonella abbiamo scelto la cargo bike perché rappresenta una soluzione pratica e inclusiva per superare le barriere che affrontiamo ogni giorno. Permette di trasportare Davide in modo sicuro e confortevole, offrendogli la possibilità di esplorare il mondo e partecipare attivamente alla vita sociale. Il nostro viaggio porta un messaggio potente di speranza, coraggio e inclusione". Sul progetto sostenuto da diverse realtà, Marina Zoffoli, assessora alla Famiglia commenta: "Patrociniamo questa straordinaria iniziativa, perché crediamo nell’importanza di dare voce alle famiglie che ogni giorno affrontano le difficoltà delle malattie rare".

Nives Concolino