Un lungomare green nella zona sud

Un nuovo lungomare a sud. I lavori inizieranno entro l’anno, assicurano dalla giunta comunale. Dopo l’estate dovranno comparire mezzi e operai per far partire il cantiere. Quello che si comincerà a vedere è il primo stralcio di un’opera più ampia. Si partirà con la realizzazione della pista ciclopedonale lungo via Torino. L’area interessata prevede il completo rifacimento e ripensamento di parte del sedime stradale e del marciapiede attuale lato mare per realizzare una passeggiata con ciclabile in zona protetta, aree verdi e pedonale. Il progetto ha ottenuto il finanziamento della Regione per un contributo complessivo di un milione e 165mila euro. Il progetto proposto dal Comune aveva per titolo ‘Realizzazione di pista ciclabile lungo viale Torino sul tracciato della ciclovia adriatica’. L’intervento rappresenta una parte del progetto complessivo a cui sta lavorando il settore rigenerazione urbana assieme agli uffici dell’urbanistica, verde, viabilità e traffico, per la realizzazione del waterfront sud lungo viale Torino, che vada dal piazzale Caduti del mare fino al confine con Misano.

"Il nuovo lungomare green di viale Torino risponderà anche alle esigenze di accessibilità eliminando le barriere architettoniche esistenti – spiega la sindaca Daniela Angelini -, costituendo una prima anticipazione del Piano per l’accessibilità urbana, allo scopo di garantire la mobilità delle persone con disabilità e ottenendo una maggiore inclusione ed integrazione sociale". L’intervento rappresenta anche "uno dei tasselli fondamentali per rivitalizzare la zona sud di Riccione, per cui ci stiamo impegnando a trovare le risorse per il suo completamento nel nostro primo mandato". La progettazione più ampia dell’intera area tra viale Torino e la spiaggia sarà oggetto anche del futuro Piano dell’arenile su cui l’amministrazione intende procedere. Per il momento tocca alla ciclovia. "Anche se non è stata accolta la richiesta di contributo massimo nella misura dell’80 per cento dell’importo dell’intervento, a causa dell’elevato numero di adesioni al bando – precisa l’assessore al’Urbanistica, Christian Andruccioli -, siamo molto soddisfatti che la Regione abbia apprezzato il progetto innovativo che è stato proposto, con ampie fasce verdi alberate. Dal nostro rientro alla guida della città abbiamo ripreso il confronto con diversi imprenditori che potrebbero a loro volta contribuire alla prosecuzione dell’intervento in direzione Misano Adriatico, nell’ambito di interventi urbanistici convenzionati".

In attesa degli sviluppi le prime ruspe sono annunciate in autunno. L’opera porterà anche a una revisione della viabilità con la messa in sicurezza dell’attuale ciclabile non protetta. L’entità dei lavori dovrebbe consentire il completamento dell’opera già l’anno successivo, nel 2025. Sarebbe il secondo segnale di un cambiamento dell’immagine del lungomare sud dopo l’intervento realizzato dal Club del sole che ha ridisegnato la zona di accesso al camping offrendo alla città una piazza verde tra il viale e il villaggio turistico.

