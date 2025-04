Un luogo per ospitare chi vive ai margini

Uno spazio dove le persone che vivono ai margini possono sentirsi accolte. Si tratta della nuova iniziativa promossa dal Comune di Riccione, in qualità di ente capofila del distretto della zona sud della provincia, con l’approvazione di un avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore, interessati alla realizzazione di una "Stazione di posta". Si tratta di veri e propri sportelli d’aiuto e punti di accoglienza, che operano nel più ampio contesto dei servizi ai cittadini per la riduzione della marginalità e la promozione dell’inclusione sociale. È previsto lo svolgimento di attività di orientamento, presa in carico e case management, indirizzamento al servizio sociale professionale o ai servizi specialistici, consulenza amministrativa e legale.

La co-progettazione prevede la costituzione di un’équipe specialistica con competenze educative, sociali, legali, sanitarie, psicologiche e trans culturali.