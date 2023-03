Un mangano di 390 anni alla stamperia Marchi E Santarcangelo la riconosce ’bottega storica’

Il mangano dell’antica stamperia Marchi di Santarcangelo compierà venerdì 390 anni. L’antico strumento entrò esattamente in funzione nel 1633. Per l’occasione i titolari del negozio in via cesare Battisti hanno pensato a una serie di eventi celebrativi in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Fondazione Culture Santarcangelo e la Pro Loco. Il giorno dell’anniversario, dalle 9 alle 19, coloro che si recheranno in visita alla stamperia potranno esercitarsi, in prima persona, svolgendo l’attività dello stampatore e apponendo un timbro su una tela predisposta appositamente per l’evento. Ulteriore opportunità, naturalmente, sarà quella di vedere in funzione il mangano, attorno al quale si incentrano una serie di visite guidate in programma a circa tutte le ore, fra le 10 e le 18. Ma l’evento è doppio, perché oltre alle celebrazioni per il mangano seicentesco, venerdì ci sarà un brindisi durante il quale la sindaca Parma consegnerà alla stamperia la targa di Bottega storica dell’Emilia-Romagna, attestandone così l’ingresso nell’apposito albo recentemente istituito. I festeggiamenti dell’anniversario continueranno fino a maggio, con un convegno ad hoc.

a.g.c.