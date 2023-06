Un mare di punk rock con gli Offspring

È la serata degli Offspring. Sarà la band californiana a chiudere questa sera lo Slam Dunk, il festival punk rock che si svolge a Igea Marina nella Bay Arena a pochi passi dal mare e che è partito giovedì con il concerto dei Sum41. La band fondata agli inizi degli anni Ottanta da Dexter Holland (tutt’ora leader del gruppo che comprende anche lo storico chitarrista Noodles, il bassista Todd Morse e il nuovo batterista Brandon Petzborn) ha preso il nome Offspring nel 1986. È considerata con le altre band californiane Green Day, Blink 182, Nofx, Bad Religion e Rancid (anche loro grandissima presenza sul palco dello Slam Dunk 2023 di Igea Marina, tanto per testimoniare la portata artistica dell’evento) uno dei gruppi più rappresentativi del nuovo punk rock degli anni novanta che han contribuito in maniera decisiva a traghettare il punk rock delle origini fino alle soglie del nuovo millennio e resistere tutt’ora. Dieci album all’attivo ed oltre 40 milioni di dischi venduti in più di trent’anni di carriera, l’ultimo dei quali uscito nel 2021 col titolo Let the bad times roll a nove di distanza dal precedente Days go by, passando per Smash nel 1994 (l’album che li lanciò nell’olimpo del rock a livello mondiale e che assieme a Dookie dei Green Day uscito quello stesso anno ha segnato l’ascesa del punk rock a genere mainstream) e Americana nel 1998, gli Offspring sono già stati in Italia nel giugno dell’anno scorso con due travolgenti concerti sold out a Milano e Padova. Sold out anche il concerto di questa sera che vedrà la band statunitense esibirsi (dalle 22.30) su un palco enorme ma essenziale, ed è forse questa una delle peculiarità di questo festival: niente led wall che distolgono lo sguardo dal palco, ma solo chitarre, voci, watt ed energia, un mix alla base della più tradizionale ed iconica essenza del rock. Inutile presentarsi ai botteghini che resteranno chiusi questa sera essendo i biglietti già stati tutti venduti. Confermato dunque il successo atteso dagli organizzatori per questo evento con un numero di presenze intorno alle 30mila tantissime delle quali anche dall’estero, con 8 mila solo nella prima giornata. Determinante per il successo dell’evento, sottolineato anche dall’entusiasmo delle varie band, la suggestiva location a ridosso del mare.