Un mare per tutti. Disabili in spiaggia, facilitati gli accessi e pronti più servizi

Piazzole accessibili con ombrelloni, nuove docce e servizi igienici altrettanto accessibili, gazebi relax con ombreggio, sedute morbide, teli di schermatura, attacchi audio e video, percorsi larghi tre metri per il passaggio comodo di una persona su sedia a ruote assistita dai famigliari, che non debba fare lo slalom in caso ne arrivi un’altra in senso opposto. Sono solo alcuni dei punti di forza del progetto ’Rimini Spiaggia Libera Tutti’, presentato dal Comune all’interno dell’iniziativa regionale ’In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me’. Progetto che è tra i nove finanziati dalla Regione "per favorire un turismo sempre più accessibile in riviera". Un lavoro di squadra – sottolinea l’assessore alla Protezione sociale Kristian Gianfreda – insieme ad Ausl e associazioni del terzo settore, che ha ottenuto un finanziamento di 150mila euro, cui il comune ha aggiunto ulteriori risorse per altri 430mila euro, per un totale di 580mila.

L’area in questione è quella della spiaggia libera di piazzale Boscovich, vicino alla palata: "una parte delle risorse – precisa l’amministrazione comunale – andranno ad attività formative e un’altra parte alle varie e proprie opere di riqualificazione, accessibilità, servizi". L’obiettivo è ambizioso: "assicurare una vera e propria esperienza di vita balneare e non solo semplicemente una sterile e ghettizzante ‘visitabilità’ della spiaggia, e garantire a tutti una totale fruizione di spazi, servizi e unità ambientali". E’ prevista la demolizione dell’attuale, angusta rapma disabili con la sostituzione con un comodo, ampio raccordo unico che riguarda tutto il fronte di accesso ai nuovi servizi di spiaggia, con pendenza in grado di accompagnare dolcemente la discesa dalla quota del marciapiede a quella della spiaggia. Con realizzazione di una piazza d’ingresso con aree pavimentate e aiuole verdi dotate di sedute. Tra i servizi, stalli per bici, plance con informazioni in braille, docce e piazzale con ombrellone. Due gazebo relax ‘spazio calmo’ con dotazioni stagionali rimovibili e due gazebo per attività. E’ previsto l’acquisto di ausili per permettere a utenti di disabilità di potere raggiungere e immergersi nell’acqua. "L’idea è che quel modello – chiosa Gianfreda – ispiri tutte le spiagge di Rimini".

m.gra.