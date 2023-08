Un mare senza barriere Inaugurata la sedia da bagno per disabili

Una spiaggia sempre più inclusiva e senza barriere. E’ stata inaugurata questa mattina alla sede del Circolo Nautico di Cattolica la nuova sedia da mare per persone con disabilità o a ridotta capacità motoria. Un’apparecchiatura pensata per facilitare l’entrata in acqua di persone con disabilità o anziani, permettendo loro di vivere l’esperienza del bagno al mare senza limitazioni. Si tratta di un servizio gratuito a disposizione non solo dei soci del Circolo, ma di tutti coloro che ne faranno richiesta tra le 8.30-12 e 15-18 .