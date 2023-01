Un matrimonio lungo settant’anni

Un matrimonio lungo settant’anni. Una di quelle ricorrenze che non capitano tutti i giorni, e che merita di essere raccontata proprio oggi che ritorna nella storica data. La storia di Italo Talamelli e Maria Pia Della Chiara, per tutti Lina, ha inizio da quella funzione religiosa dell’11 gennaio 1953 quando lei appena 15enne incinta sposava il suo giovane amore Italo, poco più che ventenne, e da lì non si sono più lasciati. Un amore che ha fatto epoca anche a San Giovanni dove i Talamelli sono conosciuti per essere al timone, da oltre 40 anni, del noto ristorante pizzeria ’L’usignolo’ sul colle di Montelupo. "Una frase che spiega bene come possa essere durato così a lungo questo matrimonio – conferma il figlio Fabio, 69 anni, primogenito – è quella che mio padre ama ripetere scherzandoci su: ’un amore che ha vissuto tante battaglie, ma con nessun ferito’". E così questa bella storia di amore e famiglia oggi verrà festeggiata insieme ai figli Fabio e Adriano e alle loro famiglie (nelle prossime settimane sarà celebrata anche una messa nella parrocchia di San Pietro).

lu.pi.