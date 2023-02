Un maxi stabilimento balneare a Viserba

Investire oggi in un maxi stabilimento balneare, mentre il conto alla rovescia per le aste sulle concessioni demaniali è già partito. Per tanti sarebbe una follia, mentre per il Club del Sole è una scommessa da vincere. È proprio del Club del sole il maxi progetto che porterà alla completa riqualificazione degli stabilimenti tra l’11 e il 16 a Viserba, nella zona prospiciente il Rimini Family camping village rinnovato di recente. Se le aree sulla sabbia fossero private l’investimento sarebbe sicuro, ma le zone di spiaggia sono su concessione demaniale, dunque saranno sottoposte alle procedure che verranno delineate dal governo con i decreti attuativi.

"Un progetto di questa portata nasce solo grazie a un forte legame tra Club del Sole e il territorio – spiega Angelo Cartelli, direttore generale della società –. A Rimini, come in alcune delle più belle località turistiche italiane, riqualificare i nostri villaggi significa innalzare la qualità dell’offerta turistica del territorio, e, in particolar modo, dei servizi offerti ai nostri ospiti per garantire un’esperienza di vacanza all’aria aperta senza eguali. La riqualificazione del Rimini Family Camping Village è un esempio concreto di collaborazione sinergica tra pubblico e privato a beneficio di tutto il territorio, che ha lo scopo di far conoscere ai turisti amanti dell’open-air la proverbiale accoglienza romagnola di cui siamo orgogliosi".

Non si tratta di un progetto sulla carta. Le demolizioni delle strutture esistenti sono già iniziate. Il maxi stabilimento, che sarà il completamento dei servizi offerti dal camping, si estenderà lungo un fronte mare di 350 metri quadrati abbracciando quelle che erano i cinque stabilimenti precedenti su via Toscanelli. L’accorpamento consentirà di rivedere tutte le cubature esistenti nell’ottica di convogliare le superficie in due edifici principali, liberando il più possibile lo spazio sulla sabbia e creando una realtà dedicata a quanti più servizi ci si può immaginare su una spiaggia, per grandi e piccini. Sempre in tema di servizi saranno realizzati un bar e un ristorante. I materiali seguiranno le ultime indicazioni con largo uso del legno e colori caldi. A curare il progetto è stato lo studio Landi, che ha introdotto anche un’altra caratteristica nel maxi bagno: il verde. In spiaggia torna il verde con un’area che si posiziona tra gli ombrelloni sulla sabbia, e gli spazi dedicati ai servizi per i clienti. Tutti i camminamenti saranno realizzati in legno.

"Questo nuovo progetto pilota offre uno stimolo importante alla rigenerazione dell’arenile di Rimini nord – sottolinea l’assessora al Demanio Roberta Frisoni – e dà continuità agli interventi già completati e in corso promossi da diversi operatori balneari compresi tra Rivabella e Torre Pedrera. A differenza però delle opere realizzate ad oggi, questo ultimo progetto pilota si differenzia non solo perché coinvolge un’area molto più ampia, ma soprattutto perché si sviluppa non su arenili di proprietà private ma su spiagge in concessione. Una scommessa da parte della società Club del Sole".

Andrea Oliva