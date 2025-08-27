Un Meeting blindato. Attivisti pro-Palestina nel giorno di Meloni. Massima allerta in Fiera

di Lorenzo MuccioliSarà un Meeting blindato come non mai, con un dispiegamento imponente di forze dell’ordine e misure di sicurezza straordinarie. Per due motivi. Il primo è legato, naturalmente, alla visita forse più attesa di questa 46esima edizione della rassegna targata Cl: quella della premier Giorgia Meloni. Oggi la presidente del Consiglio e leader di FdI è attesa in Fiera dove sarà ricevuta dal sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, prima di essere protagonista di un incontro sul palco dell’auditorium isybank D3. L’intervento di Meloni – introdotta da Bernhard Scholz, presidente dalla Fondazione Meeting – è atteso per le 12, ma non si esclude che l’arrivo della premier a Rimini possa essere anticipato per questioni di sicurezza. Proprio questo aspetto è stato al centro, ieri pomeriggio, di un vertice ad hoc che si è svolto in Prefettura.

La giornata di oggi, quella conclusiva del Meeting, d’altra parte sarà anche quella di Matteo Salvini. Il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega interverrà alle 17.30 su Infrastrutture e deserti della modernità. Ma l’allerta delle forze dell’ordine presenti in Fiera sarà ai massimi livelli anche per un altro motivo, che si sovrappone alla visita di Meloni.

Al Meeting si attende infatti l’arrivo di attivisti pro-Palestina che già da giorni hanno lanciato un tam-tam sui social chiamando a raccolta persone anche da fuori provincia. Il gruppo ‘Rimini con Gaza’ ha organizzato un presidio che si terrà alle 11 all’ingresso sud della Fiera "per denunciare le responsabilità politiche e legali del governo italiano di fronte al genocidio in corso a Gaza e per chiedere l’immediata sospensione degli accordi con Israele". Uno degli ‘obiettivi’ della contestazione, come si evince dai social, sarà proprio la premier. Motivo che ha spinto Prefettura e Questura a rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza straordinarie già messe in campo per il Meeting. E dunque: controlli intensificati a tutti i varchi, e poi anche in aeroporto, alla stazione e alla fermata dei treni alla Fiera. Oltre 100 uomini delle forze dell’ordine impegnati per la sicurezza della rassegna di Cl. Più eventuali reparti mobili a ‘guardia’ del presidio a sostegno della Palestina. Anche per la presidente del Consiglio, come per gli altri ospiti di rilievo del Meeting, è stato approntato un servizio d’ordine ad hoc lungo il tragitto da percorrere per giungere in auto fino alla Fiera.

All’ingresso tutti i visitatori saranno sottoposti ai controlli con i metal detector posizionati ai varchi d’accesso. Dentro la Fiera saranno presenti anche parecchi agenti in borghese, della Digos e non solo. Per la premier si tratta della prima volta al Meeting nelle vesti di capo del governo. L’ultima partecipazione risale all’estate 2022, durante la campagna elettorale per le politiche, in un panel con gli altri leader di centrodestra e centrosinistra: all’epoca il segretario del Pd era Enrico Letta, principale sfidante di Meloni nella corsa che portò il centrodestra al governo.