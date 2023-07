Un mercatino per i libri scolastici

È partito il progetto ‘Riusiamo’, mercatino finalizzato al riuso dei libri di scuola. Sarà possibile acquistare, scambiare e vendere i libri di testo e materiale scolastico. È possibile anche donare materiale che sarà devoluto a favore di famiglie bisognose. Il primo appuntamento è per oggi in piazza Matteotti a Bellaria, mentre quello di Igea è previsto domani allo spazio adiacente il Centro Belli in via Italico; il mercato si svolgerà per tutto il mese di luglio e agosto fino all’8

settembre dalle 16 fino a mezzanotte. Questa edizione si svolgerà congiuntamente con il mercatino dei bambini.