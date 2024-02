Un mese da bollino nero. Aria inquinata sulla costa, sforati i limiti 12 volte

Aria inquinata e stop ai veicoli Euro5. Le misure emergenziali per limitare l’inquinamento atmosferico sono rimaste in vigore per ben due settimane in gennaio. Molti automobilisti non se ne sono accorti come non si sono accorti che il valore di Pm10, le polveri sottili, è stato in gennaio per ben dodici volte superiore ai valori fissati dalle norme. Aria inquinata tanto che in appena un mese ci siamo giocati un terzo del numero massimo di sforamenti ai valori di Pm10 che si possono totalizzare in un anno, prima di incorrere in provvedimenti più severi.

Rimini detiene il primato assieme a buona parte delle altre province in regione. Anzi, salendo oltre Bologna le cose vanno anche peggio. Una magra consolazione. Se una dozzina sono state le giornate oltre i limiti, ben poche sono state quelle in cui il valore di Pm10 era molto basso tanto da stare in fascia verde, come viene definita nei monitoraggi di Arpae. Solo dal 5 gennaio all’8 e il 20 del mese scorso si poteva respirare a pieni polmoni. Al contrario il giorno peggiore è stato il 26 gennaio quando la centralina Flaminia ha rilevato un valore di oltre il doppio rispetto al consentito.

I paragoni con il mese di gennaio del 2023 divengono quasi improponibili. Un anno fa gli sforamenti in tutti e 31 i giorni erano stati appena 4, e per buona parte della mensilità i valori di Pm10 erano rimasti molto bassi.

La cosa che preoccupa è il perdurare di questa condizione meteorologica che sta condizionando i valori di Pm10 nell’aria. "Stiamo subendo gli effetti di un’alta pressione di origine subtropicale molto vasta che sta interessando oltre al nostro Paese anche parte dell’Europa centro meridionale - premette Pierluigi Randi di MeteoRomagna -. Questa condizione sta portando all’inversione termica. In altre parole è più freddo sulla costa e in pianura, mentre è più caldo sui colli e in montagna dove a mille metri si raggiungono temperature miti, quasi primaverili. Questa pressione è come se mettesse un coperchio sulle nostre aree, schiacciando l’aria e impedendo un deflusso, cosa che fa rimanere anche gli inquinanti a bassa quota". Le polveri sottili non si disperdono e finisce che vengono respirate. "Purtroppo questa situazione permarrà almeno fino al 5-6 di febbraio. Potrebbe intervenire qualche nuovo fenomeno a rompere la stabilità dell’alta pressione verso il 10 di febbraio, ma con così tanti giorni di distanza resta difficile capirne gli effetti".

Andrea Oliva