Un mese di iniziative per ricordare i ‘magnifici 7’

Un anniversario che porta con sé un dolore infinito, ma anche una luce di speranza e tanta ricchezza insperata. Con questo auspicio nasce "Il cuore non si ferma", un mese di appuntamenti per incontrare, conoscere e condividere l’attività quotidiana di Cuore 21. In ricordo diMassimo, Romina, Alfredo, Maria, Rossella, Francesca e Valentina, vittime della tragedia del 7 ottobre 2022. Filo conduttore sarà la mostra "INUTILE”, 21 quadri x Cuore 21 realizzati dai ragazzi di Cuore 21 grazie al contributo di Lorenzo Anzini in arte Loreprod. Scrive quest’ultimo nell’introduzione al catalogo: "inutile è solo la punta di un iceberg meraviglioso che rappresenta una nuova realtà di Cuore 21, la nascita del corso di pittura. I ragazzi hanno la possibilità di espandere ma soprattutto esprimere sentimenti interiori che solo i colori possono far emergere". La mostra, inaugurata ufficialmente ieri pomeriggio, è allestita al Museo della Città fino 29 ottobre prossimo: sarà visitabile nei giorni e negli orari di apertura con ingresso gratuito.