Un mese per concludere il piano spiaggia

Corsa contro il tempo per la Regina: la sindaca annuncia che il piano spiaggia sarà pronto entro il prossimo 31 ottobre. Dopo quasi 3 anni dalla sua scadenza finalmente ci siamo, ma sarà solo il primo passo. "Vogliamo portare il piano spiaggia in consiglio comunale a fine ottobre dopo aver incontrato maggioranza, operatori ed associazioni di categoria – conferma la sindaca Franca Foronchi – e dopo l’adozione ci saranno i 60 giorni di tempo tecnico per le osservazioni, poi torneremo in consiglio comunale per la sua approvazione definitiva in primavera, e a quel punto i bagnini potranno investire sulle spiagge". Non solo a Cattolica incombono la Bolkestein e la nuova normativa europea, ma la possibilità di investire, concessa dal piano spiaggia approvato, potrebbe risultare un valore aggiunto per i bagnini riconosciuto dai futuri bandi della normativa europea: "Noi faremo il possibile per dare questa possibilità ai nostri bagnini – dice la sindaca – in quanto credo che ci vorrà tutto il 2024 prima di arrivare all’effettiva attuazione della Bolkestein mentre noi potremo concedere ai nostri operatori la possibilità di investire. Nel frattempo correremo, burocrazia permettendo".

Ma poi la sindaca si toglie un sassolino dalla scarpa e lancia un attacco politico ai 5 Stelle: "Va ribadito che stiamo cercando di eliminare un problema ereditato dalla precedente amministrazione – spiega la sindaca – che ha lasciato scadere il piano spiaggia facendo passare ben 2 anni e noi ora ci ritroviamo a dover correre con tutta la situazione internazionale ed europea così precaria come è noto. Cattolica non può non avere un piano spiaggia, visto che di turismo e spiaggia vive la sua economia". Tante le strategie in campo per il rilancio del turismo dopo 2 anni di Covid. Nella recente riunione della Consulta economica e turistica l’amministrazione comunale ha snocciolato proposte e programmi: turismo sportivo e culturale con il nuovo palazzetto pronto per settembre 2024, più fiere in Germania e centro Europa, ma anche pubblicità sui treni del Nord Italia e pacchetti con turismo enogastronomico a misura di famiglia, oltre a nuovi forti investimenti anche grazie alla tassa di soggiorno nella promozione della città e del territorio. Ed appunto in rampa di lancio anche il nuovo piano spiaggia.

Luca Pizzagalli