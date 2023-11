Un mese per rimuovere il degrado dal tugurio

La famiglia bengalese che viveva nello scantinato si è trasferita in un alloggio più decente, in un comune limitrofo. È quanto si apprende leggendo l’ordinanza sindacale ’contingibile e urgente’ firmata dal primo cittadino il 16 novembre, pochi giorni fa. Erano stati gli stessi agenti che, intervenuti insieme al personale dell’Ausl lo scorso settembre, si erano impegnati, insieme ai Servizi sociali del Comune, a cercare una soluzione abitativa decorosa per la famiglia, formata da genitori, due bambini di dieci e tredici anni, e una ragazzina appena maggiorenne, di diciotto.

Durante il blitz fatto in alcuni negozi gestiti da cittadini originari del Bangladesh, era emerso, tra le altre irregolairità, come un’intera famiglia vivesse in un tugurio accessibile da una botola, sotto al negozio, di abbigliamento, giocattoli e attrezzature balneari. Negozio che gestiva durante la stagione estiva.

Nel verbale emesso risultava che i locali nel seminterrato, con altezza inferiore ai due metri e 70 centimetri, venivano utlizzati sia come deposito di materiale legato all’attività commerciale, sia come "alloggio della famiglia, con presenza di materassi, un lavello, una scrivania". E che era stata riscontrata una "situazione di degrado e di pessime condizioni igienico sanitarie degli ambienti, anche per presenza di macchie di umidità e muffa alle pareti". Nell’ordinanza recente si legge che, come da mail inviata dopo il blitz dei vigili, il 19 settembre, dall’ufficio Servizio anziani del Comune all’ufficio controlli Edilizi, "in merito a una soluzione alloggiativa alternativa, la famiglia di cui sopra (affittuari) ha già reperito una autonoma sistemazione in un comune limitrofo".

Nel testo si ricorda la "situazione potenzialmente critica per l’incolumità delle persone che potrebbero accedervi" (all’immobile in questione), e che "le prescrizioni rimangono in capo agli attuali propropietari in quanto soggetti (anche se non considerati responsabili in via diretta) aventi la materiale possibilità di dare corso alla rimozione delle difformità".

Infine, vengono concessi trenta giorni di tempo dalla notifica dell’atto per l’esecuzione dei lavori di "rimozione di tutti i rifiuti presenti e di pulizia e sanificazione dei locali al seminterrato". Il cui utilizzo, reso formalmente possibile dopo il rilascio di un condono edilizio precedente ai fatti, resta comunque vincolato alla realizzazione degli interventi indicati.