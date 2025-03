Un milione di euro per due mense alle scuole elementari

Oltre 1 milione di euro per pranzare a scuola. Grazie al Pnrr il Comune di Rimini può attingere a un corposo fondo per la realizzazione di due mense nelle scuole primarie Flavia Casadei e Mario Lodi. I lavori vanno terminati entro il giugno del prossimo anno, come stabilito dal Piano. Il Comune ha approvato i progetti di fattibilità tecnica ed economica nel corso dell’ultima seduta di giunta. L’importo complessivo è di un milione e 92mila euro, di cui 840mila euro da destinare alla scuola primaria Flavia Casadei e 252mila per l’elementare Mario Lodi. Il cantiere alla Casadei, edificio che si trova in via Morri a Viserba, prevederà la realizzazione di una mensa di 350 metri quadrati pensata anche per supportare le attività del tempo pieno e accogliere un totale di 500 studenti su più turni. L’edificio sarà accessibile dall’ala est della scuola. Il secondo intervento riguarda la primaria Mario Lodi, in via Padulli. Qui verrà realizzata una mensa di 105 metri quadrati destinata a ospitare un massimo di 150 alunni su più turni. L’ampliamento sarà realizzato nel settore est.