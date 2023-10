Un milione di euro per rimettere a nuovo lo stadio Nanni

Un milione di euro per lo stadio comunale Enrico Nanni. Una somma importante, che porterà a rifacimento del mando, degli spogliatori e degli impianti. La realizzazione del progetto, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, è legata al finanziamento richiesto con il bando Sport e Periferie. "La somma richiesta in sede di candidatura del progetto – spiega l’assessore allo Sport Bruno Galli – è 700.000 euro a fronte di un costo complessivo di 1.000.000 euro. In caso contrario, sarebbero da ridefinire progettazione, quadro economico e finanziamento, con la volontà più volte espressa dall’amministrazione di trovare copertura e dare comunque nuova vita al manto erboso del Nanni: questa è la priorità". A riguardo era già pronto un primo progetto, che puntava ’solo’ a rifare il fondo sintetico. Poi superato da quello da un milione di euro.

Il nuovo progetto "prevede la sistemazione complessiva del campo principale – aggiunge Galli – con anche un intervento di manutenzione straordinaria sulle tribune. Previsto anche l’efficientamento dell’illuminazione led, comprese le torri che illuminano il terreno da gioco, e l’impiantistica degli spogliatoi, con impiego di fotovoltaico e solare termico". Quanto ai tempi, si va al 2024, "con lavori relativamente rapidi e ipotizzabili durante l’estate o comunque in concomitanza con sospensione o riduzione delle attività sportive presso il Nanni – conclude Galli - Da sottolineare come il porgetto sia stato stilato con grande attenzione ed abbia visto gli uffici comunali lavorare tempestivamente anche nel mese di agosto. In caso di mancato finanziamento, come detto, il rifacimento del manto del campo da calcio sarà comunque fatto".