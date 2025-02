Un milione di euro recuperato. Lotta per i diritti, tra stipendi non pagati e contratti illegittimi

Un milione di euro al lordo, rimesso in tasca ai lavoratori. A fare le somme ci ha pensato l’Ufficio vertenza della Cgil. La cifra è complessiva per il 2024. Tra le 358 vertenze trattate, in forte aumento rispetto alle 229 del 2023, ve ne sono alcune con importi significativi.

Una badante è riuscita a recuperare ben 34mila euro di retribuzioni lorde che non le erano state pagate. "Ma c’è anche il caso di una precaria del sistema scolastico privato - spiegano dalla Cgil - che ha visto il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato grazie all’impugnazione di plurimi contratti a temine illegittimi". Un terzo caso ha riguardato un lavoratore che è riuscito a recuperare le retribuzioni non pagate fin dal 2017, il che significa oltre i termini di prescrizione.

In tutti questi casi a gestire il contenzioso è stato l’Ufficio Vertenze e Legali della Cgil, senza che i lavoratori si siano dovuti rivolgere al Tribunale per l’ottenimento dei propri diritti.

A conti fatti i rimborsi netti arrivati nelle tasche di 358 lavoratori è stato di 756mila euro. Per quanto riguarda i settori coinvolti, "continua ad essere il terziario - spiegano dla sindacato - l’ambito dove si registrano maggiori irregolarità denunciate dalle lavoratrici e dai lavoratori". Il 65% delle vertenze riguarda i settori del commercio, del turismo e dei servizi. Seguono i settori edile e del legno con il 9%, il metalmeccanico con il 6%, mentre il resto dei settori rappresenta ciascuno circa il 5%.

La vertenza sindacale più diffusa resta quella per mancato pagamento della retribuzione e Tfr, il trattamento di fine rapporto. "É importante sottolineare che questi dati sono elaborati al lordo dell’attività svolta direttamente dalle Federazioni di categoria nelle aziende organizzate sindacalmente, e che pertanto il complesso dell’attività “vertenziale” diffusa, messa in campo dall’intero sistema Cgil, è superiore". C’è tanto da fare anche nei casi di vecchi fallimenti. Sono state 155 le pratiche avanzate. Le domande di ammissione al passivo arrivano a un valore di 607mila euro lordi. In chiusura l’ufficio ha trattato 467 casi di errori in busta paga.