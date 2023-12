Un milione e mezzo per i ’gioielli’. Nuova vita per l’anfiteatro romano

Nuova vita per l’antico anfiteatro romano, dove verranno effettuati anche ulteriori scavi per valorizzare (finalmente) l’area archeologica. E nuova luce per il ponte di Tiberio. Sono alcuni degli interventi che Rimini metterà in campo nel 2024 per la cultura. A marzo si saprà se la nostra città verrà proclamata capitale italiana della cultura 2026. Ma a prescindere da come la competizione andrà (10 le finaliste tra cui L’Aquila, Latina, Treviso), Palazzo Garampi continuerà a investire sui monumenti e sui luoghi della cultura. Tra i lavori più attesi quello per il ponte di Tiberio. Già stanziati i 600mila euro necessari all’intervento (si partirà in primavera) di pulizia e ripristine strutturale dei materiali lapidei, a cui seguirà l’installazione del nuovo impianto di luci a led, per esaltare la grande bellezza del ponte. Al via nei primi mesi del 2024 anche il restauro delle mura ’federiciane’ da via Bastioni Settentrionali fino a corso Giovanni XXIII. Un intervento da 200mila euro che durerà circa 4 mesi. Ma in primavera partirà anche il restauro del Tempietto di Sant’Antonio in piazza Tre Martiri grazie all’imprenditore riminese Bonfiglio Mariotti che finanzierà i lavori, con un contributo di 200mila euro tramite l’Art bonus. I lavori dureranno 6 mesi.

Il 2024 sarà l’anno del progetto di valorizzazione dell’anfiteatro romano. L’intervento, del costo di 500mila euro, servirà a completare gli scavi archeologici e a rendere l’area fruibile e adatta a ospitare visite ed eventi culturali. Un’opera attesa per l’anfiteatro, che da anni versa in condizioni di forte degrado, e recentemente è finito di nuovo nel mirino dei vandali, che hanno imbrattato un muro. Complessivamente "stiamo parlando di investimenti per un milione e mezzo di euro sui luoghi della cultura, nel 2024 – spiegano da Palazzo Garampi – Investimenti per rendere il patrimonio culturale, storico e artistico non solo più bello, ma più fruibile e accessibile a tutti". Per tanti lavori al via, altri due vedono ormai la fine. Nei primi mesi del 2024 sarà di nuovo visitabile, al Museo della Città, il percorso dedicato al Trecento riminese. Partiti dieci mesi fa, i lavori sono serviti a riqualificare una delle aree espositive più importanti del museo. Riaprirà in estate invece il Part, il museo d’arte contemporanea, chiuso da luglio per i lavori al primo piano e al sottotetto.

Manuel Spadazzi