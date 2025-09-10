Un milione nel depuratore per ridurre i cattivi odori

Con un milione di euro Riccione ha potenziato il depuratore, abbattendo almeno dell’80 per cento i cattivi odori che tormentavano il vicinato, anche con coperture a tenuta stagna. In contemporanea si procede a ritmo serrato per ultimare entro l’anno i lavori alla rete idrica, 3.8 chilometri di condutture malandate, finanziati dal Pnrr. Continua il viaggio di ‘Riccione cambia’ tra i cantieri della città. In primo piano il depuratore dove i lavori, partiti a inizio anno con l’abbattimento di una parte delle vecchie strutture e proseguiti con l’installazione di nuovi macchinari e di un impianto di trattamento dell’aria, stanno per concludersi.

In pratica è stata rifatta ex novo la "testa impianto" della linea due del depuratore, dov’è stata cambiata la tecnologia di filtraggio dell’acqua in ingresso all’impianto con l’installazione di tre griglie. Strategico, come spiega Angelo Torcaso, responsabile Operations Idrico del Gruppo Hera, "è il nuovo biofiltro che, darà ottimi benefici sul fronte delle emissioni odorigene. L’innovazione sta nell’introduzione del sistema di concentrazione del grigliato che riduce il materiale smaltito _ conferma Patrick Comanducci, tecnico di Hera _. Ora resta da ultimare il biofiltro". Di tutto questo trarrà beneficio soprattutto Spontricciolo, dove il depuratore fu costruito negli anni Sessanta.

Proseguono intanto le rilevazioni delle acque reflue attraverso campionamenti quotidiani effettuati da Hera e settimanali eseguiti da Arpae nel torrente Marano, dove finisce l’acqua del depuratore. Lo stesso ente svolge anche altre indagini ambientali su punti critici dell’impianto, autorizzati a emettere scarichi in atmosfera. D’altra parte questi impianti, come osserva l’assessore Chiristian Andruccioli "sono un presidio importantissimo anche per la qualità delle acque di balneazione. C’è anche la necessità di renderli compatibili per la qualità della vita di chi ci vive intorno". L’area del depuratore, come osserva l’assessore Simone Imola "è migliorata anche con l’impatto visivo, grazie alla demolizione dell’edificio che si affacciava su viale Portofino".

In contemporanea va avanti la bonifica della rete idrica, con il rifacimento di strade e marciapiedi. "E’ partita da Spontricciolo per proseguire lungo le vie sul lato mare di San Lorenzo e nei viali Licata, Ionio, Anacapri, Torino e Milano _ ricorda Imola _. Ci si è trasferiti a Fontanelle e alla Punta de l’Est, con riasfaltature di strade e marciapiedi, da ultimare entro l’anno. Con le condotte in ghisa e pvc migliorerà la qualità dell’acqua e si elimineranno tante perdite".

Nives Concolino