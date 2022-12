"Un milione per cambiare viale Bovio"

E’ passato a maggioranza in consiglio comunale il bilancio di previsione 2023 a pochi giorni dal Natale. E tra le novità più interessanti che sono state inserite nel piano triennale degli investimenti e nei programmi futuri dell’attuale amministrazione cattolichina vi è pure il completo rinnovamento di viale Bovio e dell’asse centrale del commercio cittadino.

"Investiremo circa 1,2 milioni di euro – conferma la sindaca Franca Foronchi –, ma non sconvolgeremo in questo modo tutto l’assetto urbanistico, ne ragioneremo con gli operatori e le categorie economiche. Ho intenzione di incontrare pubblicamente gli operatori nei prossimi mesi. Il ragionamento è infatti solo all’inizio. L’idea di massima è di intervenire già nel 2024". Dunque, finalmente si metterà mano al portafogli per rinnovare il centro città, che naturalmente si andrà a ricollegare a Piazza Primo Maggio ed alla zona mare con il nuovo lungomare che dovrebbe vedere la luce proprio nel prossimo giugno 2023.

Il bilancio di previsione 2023 prevederà anche altro: spiccano gli investimenti da 13milioni in un solo anno messi a bilancio dall’amministrazione comunale, con lavori pubblici e manutenzioni. In rampa di lancio ci sono dunque opere importanti per la città, che si vanno ad aggiungere al nuovo Lungomare Rasi-Spinelli, alla passeggiata di ponente, al nuovo Palazzetto dello sport, alla riqualificazione del Circolo Tennis Leoncavallo, all’intervento nelle Vie delle Regioni e a tanto altro. Fra i prossimi interventi i più consistenti dal punto di vista economico sono rappresentati dalla nuova scuola della Repubblica (intervento da oltre 6 milioni di euro); il recupero del fabbricato comunale in via del Lavatoio (130 mila euro), la ristrutturazione Darsena dei Pescatori (880 mila euro); la ristrutturazione RSA (Residenza sanitaria assistita) attraverso fondi Pnrr (460 mila euro); l’intervento di adeguamento sismico per la Scuola Primaria di primo grado della Carpignola (1 milione e 50 mila euro); l’ efficientamento energetico del Teatro della Regina (750 mila euro).

Attenzione è stata posta anche sul sociale: "Abbiamo inserito un plafond di 54 mila euro – precisa ancora la prima cittadina di Cattolica – per un bando teso a sostenere le famiglie nel caro bollette ed abbiamo incrementato di 40mila euro il supporto alle persone disabili in ambito scolastico. Abbiamo, poi, voluto dare un segnale di grande attenzione alle famiglie con figli. Pertanto le rette scolastiche, quelle delle mense e del servizio di trasporto scolastico, non hanno subito aumenti. Abbiamo poi stanziato 40mila euro per il bilancio partecipato".

Luca Pizzagalli