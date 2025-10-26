Un milione per i cimiteri. Lavori su mura e cappelle

Mura perimetrali dei cimiteri da consolidare per evitare futuri crolli. E restauri di antiche cappelle soprattutto nei cimiteri del forese. La ricorrenza dei defunti si avvicina, mentre il Comune di Rimini parte con una sequela di interventi in vari camposanti per un valore che supera il milione di euro.

Al cimitero di San Lorenzo in Correggiano sono partiti i lavori di restauro e consolidamento delle mura di cinta. L’investimento supera i 472mila euro. L’appalto, affidato alla ditta Euroscavi snc di Falcone e Figlio, prevede il consolidamento delle mura, il rafforzamento dei colombari sul lato monte e il restauro della cappellina. L’intervento dovrebbe terminare entro la prossima primavera. Si tratta di lavori urgenti su vecchie strutture. Per il cimitero Monumentale e Civico di Rimini, sono stati stanziati 300mila euro suddivisi in due distinti cantieri. Il primo (per 200mila euro) è in fase conclusiva ed ha interessato l’adeguamento normativo attraverso la sostituzione di una porzione dei parapetti del fabbricato a quattro piani fuori terra del Settore Ovest. Nel secondo intervento Anthea sta restaurando la cappellina di Ponente, per un valore di 100mila ero.

Salendo in collina si incontrano i cimiteri di Santa Cristina e Santa Aquilina. Entrambi saranno oggetto di manutenzioni straordinarie per un importo di oltre 200mila euro. Anthea andrà a consolidare i colombari storici, le coperture e la cappellina. Il cantiere partirà a fine anno. Il completamento è previsto la prossima estate. Intanto in municipio stanno progettando futuri interventi. La prima prevede il completamento dei nuovi parapetti del cimitero Civico Monumentale per ulteriori 100mila euro. La seconda consiste nel restauro dei colombari storici e della cappella del cimitero di San Lorenzo in Monte, anch’essa da 100mila euro.

"Questi interventi rappresentano una priorità assoluta per l’amministrazione comunale - dichiara l’assessore Mattia Morolli -. I cimiteri sono molto più che semplici strutture da mantenere: sono custodi della nostra storia e della memoria delle generazioni che ci hanno preceduto. Con questo piano organico di interventi vogliamo assicurare che questi luoghi mantengano la dignità e il decoro che meritano, garantendo al contempo la sicurezza di chi li frequenta".