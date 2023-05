Un milione per l’ex municipio Così è diventato casa della Cultura

A San Giovanni decolla il centro storico con la conclusione del percorso di rigenerazione urbana che ha consegnato nuovi spazi al paese e nuovi contenitori di iniziative per centinaia di persone con la nuova Casa della Cultura che troverà posto nell’ex-municipio di Piazza Silvagni (foto). Sono finalmente pronti per l’inaugurazione i nuovi spazi: dall’attraversamento di via Roma, al parchetto della biblioteca comunale, via Macello, la strada che conduce al Centro Giovani, lo stralcio del percorso delle mura malatestiane dal Teatro A. Massari al Palazzo Corbucci e fino all’alveo Ventena, nonchè il completamento di via Largo Fosso del Pallone, ma l’intervento più significativo è sicuramente quello relativo all’ex sede comunale, ora Casa della Cultura e nuova sede delle Informazioni Turistiche.

"Il progetto – spiega l’amministrazione comunale marignanese – è finalizzato a promuovere misure di rigenerazione urbana e territoriale, in un intervento complessivo pari ad un milione euro, del quale il 70 % della spesa complessiva, pari a 700mila euro, è stato finanziato dalla Regione Emilia Romagna, il resto dal Comune di San Giovanni. L’obiettivo dell’intervento era quello di rendere più attraente e fruibile il centro storico, sia a livello turistico-culturale che commerciale, permettendo l’uso di nuovi spazi e valorizzando la socialità, anche in risposta alle tante proposte ed iniziative del tessuto sociale marignanese, promuovendone la specificità sociale, storica e culturale". I nuovi spazi verranno ufficialmente inaugurati alla presenza del Presidente della Regione Stefano Bonaccini nella mattinata di sabato 20 maggio.

Luca Pizzagalli