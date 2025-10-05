Un milione per recuperare l’ex Mulino Zoli

Un grande intervento da oltre 1 milione di euro complessivamente tra contributi statali e finanziamenti comunali cambierà volto all’ingresso del paese di Saludecio con la realizzazione di un nuovo asilo nido e sala polivalente, mediante il recupero e la riconversione dell’area dell’ex Mulino Zoli. "Il lotto si colloca infatti alle porte del borgo storico, immediatamente a valle della Porta Marina – spiega il sindaco Roberto Cialotti – la posizione strategica ha reso necessario un attento studio dei rapporti tra nuovo e antico. Il nuovo complesso è stato concepito con un’impostazione orizzontale e a basso impatto visivo: due corpi di fabbrica, entrambi ad un solo livello, uno dedicato all’asilo e l’altro alla sala polivalente. Dal punto di vista funzionale, l’asilo è dimensionato per ospitare fino a 20 bambini, in due sezioni autonome, entrambe con spazi per il riposo e i servizi igienici, collegate attraverso un ingresso filtro situato nel volume servizi. L’asilo si completa con un’ampia area esterna di oltre 300 mq viluppata su due lati: uno più raccolto, tra le mura e l’edificio; l’altro più aperto, con affaccio sulla Valconca e sul mare".

Ed ancora: "La sala polivalente, di circa 100 m² oltre ai servizi e ai depositi, è progettata come spazio flessibile per ospitare mostre, incontri o piccoli eventi. Grazie a questa planimetria averemo – conclude il primo cittadino – una corte esterna tra edificio e mura storiche, concepita come spazio di pertinenza della sala e facilmente utilizzabile in continuità con essa. Le aree esterne delle due strutture saranno attrezzate e pavimentate in parte, con largo impiego di verde". I lavori per l’asilo nido, visto il finanziamento Pnrr da circa 480.000 euro, partiranno immediatamente per concludersi a marzo, l’intervento per la sala polivalente partirà nella primavera prossima.

lu.pi.