"Un milione per riqualificare la pista d’atletica"

Cattolica sogna con il turismo sportivo ed ora da Palazzo Mancini giunge conferma che si crede sempre di più anche nell’atletica e nel futuro di questo sport sul territorio locale. Proprio in questa direzione la sindaca Franca Foronchi ha annunciato un’operazione molto importante per ristrutturare la pista d’atletica all’interno dello stadio Calbi: "Vogliamo realizzare una nuova pista all’altezza di meeting nazionali ed internazionali – conferma la prima cittadina –, ma per fare questo l’investimento è importante, parliamo di cifre di circa 1 milione e 300mila euro circa. Noi come ente pubblico siamo pronti a fare la nostra parte, ma naturalmente diventa fondamentale intercettare anche un bando europeo per impianti sportivi di questo tipo, in grado di finanziare un’opera del genere che completerebbe un quadro di strutture davvero d’eccellenza a Cattolica. Ci stiamo già muovendo in questa direzione, perché crediamo anche noi nella necessità di una nuova pista di atletica per Cattolica".

Insomma parole di fiducia e speranza per un impianto che da più parti gli sportivi chiedono di rinnovare dopo anni di attesa. Alla finestra vi è anche la prestigiosa società sportiva Atletica ‘75 che proprio quest’anno festeggia i suoi 50 anni di storia con oltre 600 iscritti e che ha già ipotizzato per il prossimo futuro raduni sportivi di altissimo livello sia a livello nazionale che a livello internazionale con numerosi partecipanti e dunque dalle alte potenzialità turistiche. Una città Cattolica che è pure candidata a Comune Europeo dello Sport 2027. Una candidatura che conferma come l’ente pubblico creda sempre di più nel turismo sportivo. E’ bene ricordare, infatti, che l’associazione no profit Aces, con sede a Bruxelles, che dal 2001 designa le capitali dello sport, ha infatti accolto la candidatura di Cattolica a Comune Europeo dello Sport 2027 (European Town of Sport 2027), inserendola così nella rosa degli 8 Comuni finalisti. Mentre dopo Pasqua, tra poco più di un mese, arriva un mese di maggio molto ricco tra Gran Fondo Squali, Inferno Beach Run e Ocean Man con migliaia di presenze turistiche proprio legate agli eventi sportivi.

Luca Pizzagalli