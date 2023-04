Un milione per sistemare la materna

Serve oltre un milione di euro per adeguare sismicamente la scuola per l’infanzia delle Fontanelle costruita nel lontano 1965, quando non c’era ancora la normativa antisismica vigente (che è in vigore dal 1983), poi ampliata nel 1984. Nel 1996 e nel 2000 furono poi eseguiti altri lavori di consolidamento visto lo stato in cui versava l’edificio. La giunta ha approvato il progetto definitivo dei lavori di miglioramento sismico ed energetico della scuola dell’infanzia di viale Puglia: è il primo passo per poter chiedere il contributo regionale per l’intervento. Il fabbricato esistente verrà trasformato in un edificio ad elevato rendimento energetico, con classe energetica superiore alla classe A4. Si tratta di un intervento dalla spesa complessivo di un milione e 142mila euro, che comprende i lavori, gli oneri della sicurezza e le somme a disposizione dell’amministrazione oltre alle spese tecniche.

"Presentiamo il progetto definitivo per i fondi Por-Fesr dell’Emilia Romagna, al bando per il supporto ad interventi di riqualificazione energetica e miglioramento o adeguamento sismico degli edifici pubblici, con l’obiettivo di ottenere l’80% dell’importo necessario ai lavori – spiega l’assessore ai lavori pubblici Simone Imola – Riteniamo, che presentandoci con un progetto già definitivo, ci siano buone possibilità di potere accedere a quei fondi. Ringrazio il personale del settore dei lavori pubblici del Comune per l’ottimo e tempestivo lavoro svolto, e la consigliera comunale Ester Sabetta per il prezioso supporto che ha fornito". Il progetto prevede il consolidamento dei solai e delle pareti portanti oltre al cappotto termoisolante. Verranno sostituiti tutti i serramenti esterni della scuola per migliorare l’efficientamento energetico, che passerà anche per la sostituzione di tutti gli impianti esistenti. La scuola verrà inoltre dotata di un nuovo impianto di illuminazione e di una rete dati in tutte le aule per renderla adeguata alle esigenze digitali della didattica. Saranno installati pannelli fotovoltaici.