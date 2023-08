Un milione per sistemare le strade colabrodo

Nuovi asfalti in undici vie a Rimini, avendo presenti due priorità: "Le vie dei poli scolastici di Rimini e Viserba e ad alcuni quartieri a monte della Statale 16", precisa l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli. Tra settembre e ottobre saranno rifatti i tappetini in via Monte Titano (tratto da via Bramante a via Acquario); la via Coletti (tratto da via Adige a via Podgora e poi da da via Lucio Lando a via Monferrato); la via Macanno (tratti da definire in base allo stato manutentivo); la via Sacramora (tratto da via Prampolini a via Marconi); la via Aponia (tratto da via Dante a via Cornelia); la via Dante (tratto da via Aponia a via Roma); la via Tambroni, la via Fada; via Agnesi e la via Galla Placidia. Un piano di asfaltature che interesserà oltre 40mila metri quadrati di strade, tra cui quelli in cui sono stati eseguiti interventi e scavi per i sottoservizi. Il costo complessivo dei lavori è circa un milione di euro, totalmente a carico degli enti gestori dei servizi. L’accordo con le ditte è stato raggiunto per coordinare l’esecuzione dei ripristini ed evitare che i cantieri danneggino la viabilità.