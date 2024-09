Un milione per strade e lavori anti-allagamento

Verucchio è pronta a una mezza rivoluzione sui lavori pubblici. La giunta della sindaco Lara Gobbi è pronta a ’parcheggiare’ il rifacimento del centro polifunzionale di Villa Verucchio, per investire invece immediatamente oltre un milione di euro per interventi urgenti in diverse zone del paese. Il motivo lo spiega direttamente Luigi Dolci, l’assessore ai lavori pubblici. "Il centro polifunzionale all’ex canonica di Villa è un progetto in pista già da 10 anni – fa il punto Dolci – Ma col passare del tempo i costi sono lievitati e soprattutto la progettazione, ormai troppo datata, è da rivedere. Occorrerà del tempo per rivedere il piano. Nel frattempo, abbiamo deciso di investire la cifra prevista in lavori urgenti, alcuni dei quali davvero non procrastinabili". Della variazione di bilancio prevista (con ogni probabilità già al consiglio comunale del 30 settembre) la parte del leone la farà l’intervento sul marciapiede di collegamento tra la zona industriale di Ponte Verucchio e la zona sportiva: costerà 475mila euro. Importante è anche il finanziamento previsto per sistemare la rete idrica ammalorata di Ponte Verucchio. Una situazione che, in questi ultimi mesi, ha causato più volte perdite e conseguenti stop ai rubinetti di famiglie e imprese. Tra 15 giorni partiranno i lavori di Hera su un tratto di circa 200 metri, il Comune di Verucchio prevede 450mila euro per terminare le opere e la viabilità interessata.

Nel capoluogo invece si interverrà sulla torre civica, che è attualmente transennata – dopo i recenti crolli di alcune pietre – con lavori per 50mila euro, e sulla antica fonte malatestiana attraverso il rifacimento delle travi ammalorate (altri 20mila euro di spesa). Da circoletto rosso infine i lavori al parco Ulivi per la realizzazione della vasca di laminazione: è un’opera da 250mila euro per risolvere i problemi di allagamento che periodicamente investono via Lamarmora e a cascata il centro del paese.

m.c.