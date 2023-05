Un mito del calcio trova posto nel salotto La boutique Ferretti in gol con Alessandro Del Piero

Con l’arrivo di blogger, personaggi televisivi e soprattutto del celebre calciatore Alessandro Del Piero, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, viale Ceccarini rivive i suoi fasti. L’attaccante goleador, bandiera della Juventus, che con le sue 359 reti segnate in 897 partite è diventato un mito, mercoledì sarà a Riccione come brand ambassador per la presentazione, in anteprima mondiale, dell’occhiale di design Bold X Y AirDp. Organizzato dalla Ferretti Luxury Boutique, che per l’occasione presenterà anche le sue nuove collezioni primavera estate 2023, l’evento si terrà dalle 17 alle 24 sia all’interno dell’attività, che nell’area esterna antistante, dove sarà allestito un giardino contornato col verde. Per accedere occorrerà l’invito, ma per consentire a chiunque lo desideri di assistere alla presentazione, verrà installato un ledwall, rivolto verso monte. Si partirà con un deejay set, per poi proseguire con la presentazione degli occhiali con Del Piero, affiancato dall’art director e designer Lele Danzi. L’iniziativa si svolgerà in collaborazione col Consorzio d’area di viale Ceccarini e in partnership con i fratelli Gentile del Blue Bar. "Facciamo moda dal 1945 quando i miei nonni, Giuseppina Prioli e Lucio Ferretti – sottolinea l’imprenditrice Margherita Guidi – aprirono la prima attività in viale Bovio a Cattolica, cominciando poi a importare da Parigi e New York tanti brand che in Italia erano sconosciuti. In negozio a Riccione ci sono i miei genitori con mio fratello Lorenzo".