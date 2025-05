"Un modo nuovo di vivere il mare"

"Non sono riminese ma mi piace venire in vacanza qui. Pensare di prendere la bici nella mia città in Lombardia è molto difficile – dice Carla Antoniucci -. Tra smog e traffico sarebbe più che altro una sfida alla sopravvivenza. Ammetto che anche per questo non sono una grande fan delle due ruote, ma la Riviera ti mette nelle condizioni di spostarti più agevolmente con questo mezzo. Non dico che non ci sia traffico, ma sono tantissime le piste ciclabili per la città, poi quelle che costeggiano il mare vanno da una parte all’altra di Rimini e volendo si può scendere fino a Riccione e oltre. Credo che la vacanza che includa solo mare e hotel sia finita da un bel pezzo e quella della bici e una buona alternativa".