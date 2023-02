Un monaco fa la ‘predica’ agli albergatori romagnoli

Trasformare l’albergo in un giardino felice secondo la regola benedettina del buon lavoro. Può diventare realtà secondo padre Natale Brescianini, monaco benedettino camaldolese e spiritual coach. Impegnato da anni a guidare percorsi formativi che si rifanno alla regola di San Benedetto, sarà mercoledì a Riccione alla convention promossa da Federalberghi dedicata a ‘Cambiamenti e tendenze per un nuovo turismo’.

Da cosa nasce questo suo impegno?

"Appartengo alla tradizione monastica benedettina che fa ospitalità fin dalla sua nascita lungo le grandi vie dei pellegrinaggi. A 25 anni sono entrato in monastero a Bardolino, diventato monaco ho chiesto di fare un’esperienza in incognito in un’azienda del veronese, dove sono venuto a contatto con il mondo del lavoro e della consulenza". Cosa ‘predica’ agli albergatori?

"Il tema è l’ospitalità alberghiera in trasformazione, da questo settore si leva la lamentela per la mancanza di personale non più disposto a lavorare in un certo modo. Credo che prima di dare risposte, bisogna porsi domande giuste. Occorre riflettere su quale mondo vogliamo costruire e dove vogliamo andare come persone e ospitalità".

Perché i giovani non vanno più a lavorare in hotel?

"La domanda è sbagliata, dobbiamo piuttosto chiederci per quali motivi un giovane dovrebbe lavorare in questo settore, visto che a volte gli si chiedono dieci ore al giorno anche tutti i giorni. Bisogna diventare attrattivi e questo accade se il lavoro è giusto, secondo orari e paghe. Le nuove generazioni chiedono un luogo di relazioni e qualità della vita".

Il giardino felice include gli ospiti?

"E’ inevitabile, nelle aziende il 90 per cento dei problemi è relazionale. Chi usufruisce del servizio percepisce il clima: se sono tutti arrabbiati, in quel luogo l’ospite non torna più. Quindi l’hotel dovrebbe essere un posto dove si lavora volentieri, rendendo serene e felici le persone a contatto. Il profitto non dev’essere il fine, ma lo strumento". Giro per le aziende da quindici anni, ho incontrato realtà piccole e multinazionali, tutti vogliono dare un senso a quello che si fa. Il modello del massimizzare il profitto e soddisfare gli azionisti di maggioranza non regge più".

Come conciliare business e spiritualità?

"Capire il senso di quello che facciamo e concepire il lavoro come strumento che l’uomo ha per essere felice, per migliorare come persona e fare in modo che quello che abbiamo intorno fiorisca. Occorre capire che la mappa del mondo sta cambiando per cui non possiamo più dare le risposte di prima. Confido nell’ingegno romagnolo".

Nives Concolino