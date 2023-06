Un mondo che si agita e suda felice

Mario Gradara

Ormai da tempo non è più soltanto una moda. Costume, cultura, materiale di studio per sociologi. C’è una fetta di mondo che si agita e suda felice. E che cresce sempre di più. Quest’anno un vero successo. L’ennesimo per la fiera del benessere. Migliaia di persone, di tutte le età, saltava sugli step, pedalava sulle bici dello spin, fingeva di scalciarsi nel kickpower, faceva aquagym in piscina; si rilassava con lo stretching. La parola ginnastica non la pronuncia più nessuno: evoca le tristi ore di educazione fisica a scuola, tra pertiche, quadro svedese e spalliere.