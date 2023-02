Un murale per la storica chiesa di San Martino di Bordonchio. È stato presentato il nuovo ciclo pittorico dell’artista Davide Frisoni. L’opera nasce a completamento di una architettura concepita come un’unica opera, che comprende struttura architettonica, decorazioni, vetrate, arredi e infine i dipinti a parete, inserendosi come novità in ambito contemporaneo. "Una sfida per me che non dipingo abitualmente la figura umana e in bicromia – spiega Frisoni –. Un lavoro che mi ha spinto a uscire dai miei canoni per inserirmi in un contesto esistente già molto carico di simboli".