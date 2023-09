Un murale ricordail ‘giusto’ Giorgetti

"Ricorderemo gli ottant’anni dai fatti del settembre 1943, l’esempio di Ezio Giorgetti e la liberazione dell’odierna Bellaria Igea Marina avvenuta la notte tra il 26 e il 27 settembre di quell’anno ad opera delle truppe alleate neozelandesi e greche". Così l’assessore alla cultura Michele Neri annuncia l’appuntamento di sabato alle 16 in piazza del Popolo. Verrà infatti inaugurato un murale realizzato sulla facciata nord del comune che ritrarrà Ezio Giorgetti e Ziga Neuman. Un omaggio alla loro storia di coraggio e fratellanza. L’11 settembre del 1943, l’albergatore bellariese Ezio Giorgetti e la moglie Libia Maioli compirono una scelta di cuore e umanità. Accolsero e successivamente favorirono la ridistribuzione di un gruppo di trenta ebrei, poi divenuti trentotto, i quali avevano raggiunto la costa romagnola dopo la fuga dal campo di Kerestinec. Tra loro, vi era anche la famiglia di Ziga Neuman.

Aperti a tutti anche gli appuntamenti della rassegna Bim street art festival. Manifestazione al via, sempre sabato, quando la ex Fornace sarà interessata da incursioni di arte urbana, performance musicali, laboratori, digital painting, dj set e workshop. Si comincerà alle 16, quando saranno fruibili le installazioni, poi dalle 19 via alle performance. Da segnalare la possibilità di partecipare ad una biciclettata, che partirà alle 16.30 dalla stazione di Bellaria snodandosi tra le opere di street art che hanno lasciato un segno nella città, per giungere poi alla ricca expo allestita all’ex Fornace. Dalle 9 alle 13 spazio anche al convegno ‘Strumenti e pratiche di rigenerazione urbana’, organizzato al palazzo del turismo in collaborazione con l’ordine degli architetti e l’ordine degli ingegneri.

Aldo Di Tommaso