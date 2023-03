Un murales per ricordare Simoncelli

Con la primavera sboccia la voglia di motori. A Coriano i giovani studenti del liceo artistico Volta Fellini stanno proseguendo l’opera sul muro in cemento armato, lungo 50 metri, che corre a fianco della ciclabile che collega il capoluogo con Passano. Qui il progetto prevede di raffigurare con un murales gli elementi distintivi di Coriano: le colline, le coltivazioni ad uva e ulivi, i girasoli, il castello e la chiesa di Santa Maria Assunta. Non poteva mancare Marco Simoncelli. Il progetto del Comune rientra nella promozione del territorio attraverso il brand Terre di Coriano. "Dopo uno stage in Comune che ha visto impegnati nei mesi scorsi alcuni studenti del Liceo Volta-Fellini – spiega l’assessore Anna Pazzaglia – è nata l’idea di estendere questa collaborazione con le classi. Dalla dirigenza e dagli insegnanti abbiamo avuto subito un riscontro positivo alla nostra idea, da qui il passo è stato breve per individuare, colorare e abbellire un tratto di muro che andrà a caratterizzare e identificare il nostro territorio. Il murales, tempo permettendo, dovrebbe essere terminato a breve". Intanto cresce l’attesa per il ritorno in pista della Motogp. La pattuglia dei piloti riminesi vede in prima linea Enea Bastianini e Marzo Bezzecchi. E nella giornata di giovedì alcuni rappresentanti del Fan club della ‘Bestia’ sono volati a Portimao per tifare Enea, alla prima prova del mondiale con la Ducati ufficiale. Con i super tifosi di Bastianini c’è anche il papà, tutti in tribuna. Gli altri tifosi del Fan club a casa, rigorosamente in salotto per vedere in solitaria la gara, perché questa è la cabala fin dal tempo del Covid. Nella pattuglia riminese va di diritto anche Tatsuki Suzuki, in Moto3, ormai definito il nipporiccionese, essendosi legato a questa terra. Ma c’è anche chi ha già cominciato l’avventura mondiale come il santarcangiolese Ruben Rinaldi in Superbike. Infine in MotoE sono due i portacolori nostrani, Matteo Ferrari e Kevin Zannoni.

Andrea Oliva