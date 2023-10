Un muratore per cantieri edili

L’azienda edile Spagna cerca muratore per vari cantieri in provincia di Rimini. Si richiede esperienza in attività di costruzione e realizzazione tracce impianti. È gradito il possesso di patente B e auto propria. Il contratto previsto è a tempo determinato, a tempo pieno (dalle 8.30 alle12.30 e dalle 14.30 alle 18.30). Candidature su ‘Lavoro per te’.