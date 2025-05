Un musical a teatro per sostenere la ricerca medica

Un musical per sostenere la ricerca sul tumore al pancreas. Sala gremita al teatro Corte di Coriano per lo spettacolo ‘Peter Pan.. una reale Fantasia’ portato in scena da La Compagnia dei Lari. Il ricavato verrà devoluto a Oltre la Ricerca odv, l’associazione di volontariato impegnata da oltre 12 anni in ambito locale e nazionale in attività e progetti legati alla sensibilizzazione, al miglioramento dei percorsi di diagnosi, al trattamento e alla ricerca sul tumore al pancreas. "Per migliorare la qualità e l’aspettativa di vita dei pazienti – premette l’assessore alla sanità. Paolo Ottogalli – la ricerca è di importanza fondamentale. Studiare e scoprire nuove cure, dare vita a progetti con un’applicazione concreta può fare la differenza soprattutto se ognuno di noi risponde presente. Ecco perché sosteniamo iniziative rivolte a sensibilizzare le persone sulla tematica della ricerca medica".