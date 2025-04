Un mutuo per i lavori: "È inaccettabile"

L’amministrazione comunale accende un mutuo da quasi 800mila euro per lavori di ordinaria manutenzione e la Lega attacca: "Cosa è successo all’Amministrazione Foronchi? Ha speso troppo o sono finiti i soldi? – dice Marco Cecchini, consigliere comunale della Lega – il mutuo aperto con la Cassa depositi e prestiti di circa 800.000 euro con una scadenza ventennale e’ inaccettabile per la manutenzione stradale se si pensa che tale manutenzione stradale potrebbe riguardare un anno di lavori. La pessima situazione delle strade cittadine è sotto gli occhi di tutti, ma si contrasta con un’adeguata programmazione dei lavori, anteponendo priorità diverse da quelle individuate dalla giunta che ha speso migliaia di euro in consulenze. I mutui, anche se a tasso agevolato, sono debiti e pertanto devono finanziare investimenti. Qual è, invece, la logica finanziaria alla base della scelta di accendere un mutuo ventennale per finanziare la manutenzione delle strade che normalmente dovrebbe avere una durata ben inferiore? Indebitare il Comune non può essere la soluzione per rimediare all’assenza di un’adeguata programmazione delle asfaltature che, nel corso di questi ultimi anni, non è mai stata una priorità per la Giunta Foronchi. La manutenzione delle strade non può diventare un’operazione straordinaria".