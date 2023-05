Un Nido di Passeri visitabile gratis

In occasione della Giornata nazionale delle dimore storiche in programma domenica, ’Un Nido di Passeri’ dell’associazione nazionale Case della Memoria a Santarcangelo aprirà gratuitamento le proprie porte per un appuntamento di grande rilievo e interesse socio-culturale per approfondire la conoscenza di alcuni dei personaggi storici più importanti del territorio riminese. "La Giornata nazionale è una grande occasione per sensibilizzare la società civile e le Istituzioni sul ruolo che le Dimore Storiche ricoprono a livello socio-economico e culturale sul territorio regionale", afferma Beatrice Fontaine, presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane - Sezione Emilia Romagna.