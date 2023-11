Un nuovo centro per curare la miopia

"Un centro per lo studio e la cura della miopia all’ospedale di Stato". Ad annunciarlo, il segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni, durante il suo indirizzo di saluto al convegno oftalmologico ‘Occhio alla superficie…in tutte le età’ che vede esperti e professionisti del settore confrontarsi al Kursaal. "Il centro per la miopia – ha confermato il direttore generale dell’Istituto per la sicurezza sociale, Francesco Bevere – verrà realizzato nei prossimi mesi avvalendosi soprattutto delle alte professionalità già presenti a San Marino".