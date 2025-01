Un nuovo discount e due supermarket in via Cagnona

Al posto dell’ex caserma della via Cagnona nascerà entro l’estate un discount Eurospin, vicino al quale sorgeranno due aree commerciali rispettivamente di 5.000 e 2.500 metri quadri (superficie massima prevista). A darne conferma è il consigliere comunale del Comune di San Mauro Pascoli Domenico Marseglia. Che spiega in questo modo di voler soddisfare la (comprensibile) curiosità crescente e le tante domande di cittadini per l’intervento in corso al confine nord del Comune di Bellaria, in quel di San Mauro (a Sud dell’ipermercato Romagna Center). Marseglia spiega di aver verificato - sul sito del Comune sammaurese – la documentazione sull’intervento in via di realizzazione da parecchi mesi. In passato della possibile acquisizione dell’area demaniale si era interessato un imprenditore bellariese, il compianto Aldo ’Veleno’ Foschi.